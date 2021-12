Marelli: «Non è come il gol annullato all’Atalanta, Giroud non crea il contatto» (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ex arbitro e commentatore per Dazn Luca Marelli, ha commentato al termine della sfida tra Milan e Napoli, il gol annullato a Kessie negli ultimi minuti della sfida per un fuorigioco di Giroud. Rete – quella dell’Atalanta – che per l’Associazione arbitri andava annullata. «L’episodio è molto particolare e richiama l’episodio di ieri a Bergamo, anche se sono diversi, perché ieri c’erano due giocatori in piedi e Palomino ha creato un contratto, in questo caso non c’era perché Giroud era a terra. Doveva essere giudicato da Massa, mentre ieri hanno sbagliato è ha giudicato il Var. Il dibattito ci sarà sull’impatto perché non c’è un movimento di Giroud. Gli episodi possono sembrare molto simili, la decisione può essere simile, ma resta aperto il dibattito sulla punibilità dell’episodio di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ex arbitro e commentatore per Dazn Luca, ha commentato al termine della sfida tra Milan e Napoli, il gola Kessie negli ultimi minuti della sfida per un fuorigioco di. Rete – quella dell’Atalanta – che per l’Associazione arbitri andava annullata. «L’episodio è molto particolare e richiama l’episodio di ieri a Bergamo, anche se sono diversi, perché ieri c’erano due giocatori in piedi e Palomino hato un contratto, in questo caso non c’era perchéera a terra. Doveva essere giudicato da Massa, mentre ieri hanno sbagliato è ha giudicato il Var. Il dibattito ci sarà sull’impatto perché non c’è un movimento di. Gli episodi possono sembrare molto simili, la decisione può essere simile, ma resta aperto il dibattito sulla punibilità dell’episodio di ...

