MARA VENIER: BALLANDO COME SANREMO! MILLY CARLUCCI UN’AMICA DA ANNI E LEI TELEFONA (Di domenica 19 dicembre 2021) Grande gioia e altrettanta commozione a Domenica In quando MILLY CARLUCCI chiama in diretta MARA VENIER. Tanti complimenti per il successo della finale di BALLANDO con le Stelle, le lodi al gioco di squadra di Rai1 e una riflessione sul Covid che non molla la presa, anche negli studi televisivi. Grandissimo successo di BALLANDO. Brava MILLY, bravi tutti, una squadra meravigliosa, una corazzata! 28% di share, punte del 44%. Quasi COME Sanremo, anzi COME Sanremo. MARA VENIER introduce il talk su BALLANDO, diventato una tradizione a Domenica In. La VENIER non si è mai persa una puntata dello show del sabato sera. “Ho fatto le 2 stanotte per seguire fino alla fine!”, ha ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 dicembre 2021) Grande gioia e altrettanta commozione a Domenica In quandochiama in diretta. Tanti complimenti per il successo della finale dicon le Stelle, le lodi al gioco di squadra di Rai1 e una riflessione sul Covid che non molla la presa, anche negli studi televisivi. Grandissimo successo di. Brava, bravi tutti, una squadra meravigliosa, una corazzata! 28% di share, punte del 44%. QuasiSanremo, anziSanremo.introduce il talk su, diventato una tradizione a Domenica In. Lanon si è mai persa una puntata dello show del sabato sera. “Ho fatto le 2 stanotte per seguire fino alla fine!”, ha ...

