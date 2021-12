Manovra: ok Senato sempre più vicino al Natale (Di domenica 19 dicembre 2021) Slittano i lavori sulla Manovra, con il calendario della commissione Bilancio di palazzo Madama che segna una nuova seduta per martedì 21 dicembre (ore 9.00) e posticipa la prima di domani mattina dalle 9.00 alle 11.30 (a cui seguiranno quelle delle 16.00 e delle 20.30). La nuova tabella di marcia porta l’approvazione della Manovra in aula a giovedì 23 dicembre, considerando il tempo necessario per la preparazione del testo modificato dalla commissione. Dopo le feste di Natale toccherà alla Camera, che dovrà licenziare il provvedimento senza modifiche entro la fine dell’anno. Il governo ha presentato un pacchetto di emendamenti venerdì, che contiene il decreto legge da 3,2 miliardi di euro da utilizzare per il taglio delle bollette di luce e gas e la decontribuzione per i redditi più bassi, insieme alla nuova Irpef e alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Slittano i lavori sulla, con il calendario della commissione Bilancio di palazzo Madama che segna una nuova seduta per martedì 21 dicembre (ore 9.00) e posticipa la prima di domani mattina dalle 9.00 alle 11.30 (a cui seguiranno quelle delle 16.00 e delle 20.30). La nuova tabella di marcia porta l’approvazione dellain aula a giovedì 23 dicembre, considerando il tempo necessario per la preparazione del testo modificato dalla commissione. Dopo le feste ditoccherà alla Camera, che dovrà licenziare il provvedimento senza modifiche entro la fine dell’anno. Il governo ha presentato un pacchetto di emendamenti venerdì, che contiene il decreto legge da 3,2 miliardi di euro da utilizzare per il taglio delle bollette di luce e gas e la decontribuzione per i redditi più bassi, insieme alla nuova Irpef e alla ...

