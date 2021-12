Manovra, arriva l’intesa tra maggioranza e governo su Superbonus, mobili, tassa occupazione suolo pubblico e operai edili (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo settimane di gestazione, l’accordo sul Superbonus è a un passo. E prevede niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, inclusione delle barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti, mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. l’intesa arriva dopo una lunga trattativa tra maggioranza ed esecutivo e sarà tradotta in un emendamento pronto solo nella giornata di lunedì e fino ad allora, vista la fatica della partita, la parola d’ordine è prudenza. Sempre in area edile, ritorna a 10mila euro il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50% per il bonus mobili ed elettrodomestici acquistati per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Stop, poi, alla tassa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo settimane di gestazione, l’accordo sulè a un passo. E prevede niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico, inclusione delle barriere architettoniche e lavori trainati allineati a quelli trainanti, mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno.dopo una lunga trattativa traed esecutivo e sarà tradotta in un emendamento pronto solo nella giornata di lunedì e fino ad allora, vista la fatica della partita, la parola d’ordine è prudenza. Sempre in area edile, ritorna a 10mila euro il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50% per il bonused elettrodomestici acquistati per l’arredo di imoggetto di ristrutturazione. Stop, poi, allaper ...

