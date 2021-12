Manovra 2022 | trovato accordo su superbonus 110 | salta tetto Isee

(Di domenica 19 dicembre 2021)l’sul110: sarà cancellato ildi 25.000 euro previsto per le ville unifamiliari. Secondo quanto si apprende, la maggioranza hal’intesa con il governo per superare il paletto mentre resterebbe il vincolo del 30% di lavori completati entro il 30 giugno. L’intesa raggiunta sarà contenuta in un emendamento riformulato alla legge di bilancio, all’esame della commissione Bilancio del Senato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In effetti, il governo prevede disavanzi primari del 2,7 per cento nel, 1,2 e 0,8 nei ... Solo per invertire di poco il cammino del debito/Pil, servirebbe dunque una "" fiscale restrittiva ......00 Totale: 336.608,09 Sono stati operati spostamenti di entrata/spesa con slittamento alper ... Con lain approvazione viene applicato e disapplicato al Bilancio 2021 avanzo rispettivamente,...“È una legge di Stabilità che punta sullo sviluppo e sulla crescita di una Regione che non si accontenta di essere quella che ha aumentato di ...Su proposta della consigliera delegata al Bilanco Brenda Barnini, Vice Sindaco dell Città Metropolitana di Firenze, il Consiglio della Metrocittà ha approvato l'aggiornamento del Documento unico di pr ...