Malta: la nuova legge sulla cannabis continua a provocare polemiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Potrebbe diventare legge già a dicembre la proposta di riforma di depenalizzazione della cannabis, da diversi mesi oggetto di divergenze sia nel mondo politico che presso l’opinione pubblica. A seguito della legge del 2015, il possesso fino a 3,5 grammi non costituisce più un reato ma è passibile di sanzione pecunaria, con l’eventualità di essere trattenuti dalla polizia per la richiesta di informazioni sul traffico di droga. Con la nuova legge, il limite sale a 7 grammi e vi sarebbe lo spazio per la fornitura legale tramite organizzazioni senza scopo di lucro; tuttavia, se sono d’accordo nel non perseguire più il possesso di un certo volume di cannabis, il governo laburista e l’opposizione nazionalista hanno vedute diverse sull’approccio. Secondo il governo, la legge ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 19 dicembre 2021) Potrebbe diventaregià a dicembre la proposta di riforma di depenalizzazione della, da diversi mesi oggetto di divergenze sia nel mondo politico che presso l’opinione pubblica. A seguito delladel 2015, il possesso fino a 3,5 grammi non costituisce più un reato ma è passibile di sanzione pecunaria, con l’eventualità di essere trattenuti dalla polizia per la richiesta di informazioni sul traffico di droga. Con la, il limite sale a 7 grammi e vi sarebbe lo spazio per la fornitura legale tramite organizzazioni senza scopo di lucro; tuttavia, se sono d’accordo nel non perseguire più il possesso di un certo volume di, il governo laburista e l’opposizione nazionalista hanno vedute diverse sull’approccio. Secondo il governo, la...

