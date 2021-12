Malesia | 22mila persone evacuate a causa dell' alluvione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malesia 22mila

TGCOM

Oltrepersone sono state evacuate ina causa di una delle peggiori alluvioni degli ultimi sette anni. Le piogge torrenziali cadute da venerdì in questo Paese del sud - est asiatico abituato ...L'azienda possiede e gestisce 48 stabilimenti di produzione in, Thailandia, Cina e Vietnam, con oltredipendenti. Stando a quanto e' emerso, molto spesso i lavoratori sono alloggiati ...Oltre 22mila persone sono state evacuate in Malesia a causa di una delle peggiori alluvioni degli ultimi sette anni. Le piogge torrenziali cadute da venerdì in questo Paese del sud-est asiatico abitua ...