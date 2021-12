Magrini (Aifa): «Il vaccino? Servirà un richiamo ogni sei mesi. Fate subito la terza dose» (Di domenica 19 dicembre 2021) Il direttore generale dell’Agenzia del Farmaco italiana Nicola Magrini in un’intervista a La Stampa oggi dice che per il vaccino contro il Coronavirus Servirà un booster ogni sei mesi. E fa un appello a ricevere il prima possibile la terza dose. Anche per evitare i rischi derivati dalla variante Omicron. «Una cosa è certa: più sostenuta è la circolazione del virus, più alto è il rischio dell’insorgere di nuove varianti. Incrementare i livelli di copertura vaccinale, non solo nel nostro Paese e in Europa, ma anche nel Sud del mondo, rimane la strategia chiave per uscire dall’emergenza pandemica», esordisce Magrini. Che poi punta sull’ulteriore iniezione in arrivo: «Sappiamo che Servirà, dobbiamo solo decidere quando. È noto che diversi ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Il direttore generale dell’Agenzia del Farmaco italiana Nicolain un’intervista a La Stampa oggi dice che per ilcontro il Coronavirusun boostersei. E fa un appello a ricevere il prima possibile la. Anche per evitare i rischi derivati dalla variante Omicron. «Una cosa è certa: più sostenuta è la circolazione del virus, più alto è il rischio dell’insorgere di nuove varianti. Incrementare i livelli di copertura vaccinale, non solo nel nostro Paese e in Europa, ma anche nel Sud del mondo, rimane la strategia chiave per uscire dall’emergenza pandemica», esordisce. Che poi punta sull’ulteriore iniezione in arrivo: «Sappiamo che, dobbiamo solo decidere quando. È noto che diversi ...

Advertising

AlbertoBagnai : Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto s… - Open_gol : Il dg dell’Agenzia del Farmaco: «Sappiamo che servirà, dobbiamo solo decidere quando. È noto che diversi vaccini si… - annac82 : RT @SonoilCdS: @BarbaraRaval Segnalare a Magrini dell’AIFA che, se la loro PEC funziona 10 volte meglio di un portale pubblico qualsiasi, l… - aldo_rovi : RT @AlbertoBagnai: Come poi ho spiegato a Magrini, il discorso “ci sono 136000 morti di COVID, per il vaccino solo 608” non ha molto senso,… - SonoilCdS : @BarbaraRaval Segnalare a Magrini dell’AIFA che, se la loro PEC funziona 10 volte meglio di un portale pubblico qua… -