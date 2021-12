Mafia | arrestato il superlatitante Gioacchino Gammino FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Ma come avete fatto a trovarmi? Sono 10 anni che non telefono neanche alla mia famiglia per non farmi rintracciare. Devo farmi i miei complimenti”. Queste le parole delalla vista degli agenti della DIA che lo hanno scovato fino in Spagna, alle porte di Madrid. Una cattura sensazionale dopo una latitanza durata quasi 20 anni, a seguito di una fuga “spettacolare”, visto che si trattava di un’evasione dal carcere avvenuta durante le riprese di un film. Nella pomeriggio di venerdì 17 dicembre, il personale della DIA e delle unità dell’UDYCO della Polizia Nazionale spagnola, con il coordinamento della Procura Distrettuale di Palermo, seguita dal dr. Francesco Lo Voi e dal Procuratore Aggiunto dr. Paolo Guido, nonché con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del ...