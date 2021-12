L’urgenza della cybersorveglianza. Parla Ramilli (Yoroi) (Di domenica 19 dicembre 2021) Microsoft ha recentemente annunciato di aver sequestrato 42 siti web da un gruppo di hacker cinesi noti come Nichel o APT15. Questi hacker installavano malware sofisticati nei sistemi informatici di aziende e persone, rubando dati e sorvegliando le vittime per raccogliere informazioni. Per capire come è avvenuto un attacco di queste proporzioni e quale sarà il futuro della cyber security e della cyber sorveglianza, ne abbiamo Parlato con Marco Ramilli, fondatore e Ceo di Yoroi, un’azienda specializzata in cyber sicurezza e difesa dello spazio virtuale. Come funziona un attacco hacker come quello recentemente avvenuto nei sistemi di Microsoft? Gli APT (Advanced Persistent Threats) sono attacchi sviluppati da organizzazioni sofisticate a volte affiliate ad un governo che fanno di “queste attività” un ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Microsoft ha recentemente annunciato di aver sequestrato 42 siti web da un gruppo di hacker cinesi noti come Nichel o APT15. Questi hacker installavano malware sofisticati nei sistemi informatici di aziende e persone, rubando dati e sorvegliando le vittime per raccogliere informazioni. Per capire come è avvenuto un attacco di queste proporzioni e quale sarà il futurocyber security ecyber sorveglianza, ne abbiamoto con Marco, fondatore e Ceo di, un’azienda specializzata in cyber sicurezza e difesa dello spazio virtuale. Come funziona un attacco hacker come quello recentemente avvenuto nei sistemi di Microsoft? Gli APT (Advanced Persistent Threats) sono attacchi sviluppati da organizzazioni sofisticate a volte affiliate ad un governo che fanno di “queste attività” un ...

