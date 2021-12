(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A volte il rimedio sembra essere peggiore del male. A qualcuno sarà sembrato vero osservando la ‘chiusura’ della ampia cicatrice del, nei pressi del cantiere di costruzione di 236 box interrati in piazza Cavour. A differenza dei lavori fatti dall’Enel per l’elettrificazione del parcheggio di Piazza della Libertà, stavolta il grande squarcio è stato chiuso non utilizzando la pavimentazione rimossa, bensì ricorrendo ad una anonima spalmata distradale. Niente, quindi, ma catrame. Parte del porfido rimosso è visibile nelle aiuole circostanti. L’auspicio è che si faccia chiarezza, che quella chiusura sia – a questo punto – solo temporanea. Se il lavoro fosse invece finito qui ci sarebbe da interrogarsi sugli uffici che hanno autorizzato ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lungomare, #Asfalto al posto di marmi e #Sampietrini (FOTO) ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lungomare asfalto

anteprima24.it

Anche nell'deldel foro Italico, col manto stradale rifatto da pochi anni si aprono buche pericolose. E i marciapiedi non sono da meno. Tra il 2018 e il 2019 il comune di Palermo ha ......2022 gli organizzatori vogliono portare il cuore della manifestazione nel nuovoe in ...venti giorni fa fecero le prove generali nel trofeo Sant'Andria di Orani ma su percorso misto ad,...Le fioriere sono state posizionate per consentire l'allestimento di spettacoli o di attrazioni, come la ruota panoramica. E ora indietro non si torna. Largo Giannella sarà una delle aree pedonali dell ...Le strade di Palermo sono come il formaggio groviera, manca l'asfalto e in tutta la città ci sono buche profonde anche più di 40 centimetri che si aprono all'improvviso. Un vero e proprio pericolo per ...