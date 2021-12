L’ultimo soprannome di Angela Merkel (Di domenica 19 dicembre 2021) Se la stampa tedesca non osa e ritiene off limits le mura e i talami dei politici, la narrativa è di sicuro più ardita. In Italia conosciamo vizi, mogli, amanti e biancheria intima di parlamentari e ministri. In Germania il gossip ha il dischetto rosso nel tragitto dal Bundestag all’uscio delle onorevoli dimore. Così, della cancelliera che ha appena lasciato la politica, Angela Merkel, conosciamo i nomi del primo e del secondo marito (Ulrich Merkel e Joachim Sauer), della stilista che crea i suoi blazer monocolore, Bettina Schoenbac (così concepiti per distrarre l’attenzione dalle fattezze e concentrarla solo sui contenuti), e dei suoi luoghi del cuore: Positano e Ischia (dove trascorre le vacanze di Pasqua) e l’Alto Adige, dove si concede venti giorni di lunghe passeggiate con il consorte. Nota è anche la sua passione per l’opera e ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Se la stampa tedesca non osa e ritiene off limits le mura e i talami dei politici, la narrativa è di sicuro più ardita. In Italia conosciamo vizi, mogli, amanti e biancheria intima di parlamentari e ministri. In Germania il gossip ha il dischetto rosso nel tragitto dal Bundestag all’uscio delle onorevoli dimore. Così, della cancelliera che ha appena lasciato la politica,, conosciamo i nomi del primo e del secondo marito (Ulriche Joachim Sauer), della stilista che crea i suoi blazer monocolore, Bettina Schoenbac (così concepiti per distrarre l’attenzione dalle fattezze e concentrarla solo sui contenuti), e dei suoi luoghi del cuore: Positano e Ischia (dove trascorre le vacanze di Pasqua) e l’Alto Adige, dove si concede venti giorni di lunghe passeggiate con il consorte. Nota è anche la sua passione per l’opera e ...

