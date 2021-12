Luisa Ranieri: “Solo adesso inizio ad accettare i complimenti” (Di domenica 19 dicembre 2021) La bellezza di Luisa Ranieri è così evidente ma lei l’ha sempre vissuta attraverso gli occhi degli altri, non si è mai resa conto fino in fondo della sua esteriorità. Nessuna falsa modestia, lo sottolinea, la bellezza non può essere un problema ma nel suo caso era attenta ad altro. Luisa Ranieri avvertiva la necessità di dovere essere bravissima, anche per sua madre che non era molto d’accordo con la professione di attrice. “Incomincio adesso ad accettare anche i complimenti sulla bellezza ad essere meno timida su questa cosa, meno un passo indietro, a dire va bene sono qui”. Anche questo fa di Luisa Ranieri sempre una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Luisa Ranieri a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) La bellezza diè così evidente ma lei l’ha sempre vissuta attraverso gli occhi degli altri, non si è mai resa conto fino in fondo della sua esteriorità. Nessuna falsa modestia, lo sottolinea, la bellezza non può essere un problema ma nel suo caso era attenta ad altro.avvertiva la necessità di dovere essere bravissima, anche per sua madre che non era molto d’accordo con la professione di attrice. “Incomincioadanche isulla bellezza ad essere meno timida su questa cosa, meno un passo indietro, a dire va bene sono qui”. Anche questo fa disempre una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.a ...

