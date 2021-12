L' Udinese raccoglie bonus | e Deulofeu fa ricco chi lo ha scelto al fanta

Advertising

MagicGazzetta : L'Udinese raccoglie bonus: doppio Deulofeu (8) e prestazione solida#fantanews - SkySport : ?? MOLINA, CHE BOTTA? ? L'argentino colpisce di prima intenzione ?? HL ? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese raccoglie

La Gazzetta dello Sport

Prestazione solida ? Deulofeu (voto 8 - 20 crediti) è l'anima di questasbarazzina, estrosa ma anche compatta, muscolare. Linea difensiva solida sorretta da Nuyitnck e dai due 'cagnacci' ...Per usare le sue parole: "è stato il più forte giocatore che ha vestito la maglia dell'" . ...da Donadoni non trova però l'alchimia di squadra perfetta e quella Nazionale noni ...Seconda pesante sconfitta consecutiva per il Cagliari che perde in casa 0-4 contro l'Udinese, cui cura Cioffi inizia a dare significativi segnali: i bianconeri raccolgono una preziosa vittoria in virt ...Più che a livello tecnico, dunque, il tecnico dell' Udinese sta puntando il suo lavoro sul fattore motivazionale: " Credo fortemente nel rapporto umano coi giocatori - spiega Cioffi - l’allenatore all ...