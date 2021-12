L’Udinese banchetta sul campo del Cagliari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 19 dicembre 2021) Partita senza storia all’Unipol Domus.suldeicon un netto 0-4 che rilancia i friulani e affossa i sardi. Prestazione autorevole per gli ospiti, mentre i fischi dei tifosi di casa parlano chiaro. Passo avanti verso la salvezza per, incubo retrocessione sempre più vivo per il. Quali sono state le scelte dei tecnici? Mazzarri conferma il 3-5-2 con Cragno tra i pali. In difesa Ceppitelli al posto di Càcères, completano il reparto Godin e Carboni. Sulle fasce Bellanova e Dalbert, in mezzo Grassi, Nàndez e Marin. In avanti c’è Pavoletti a far coppia con Joao Pedro. Modulo speculare per Cioffi. Tra i pali c’è Silvestri, tra l’altro ex della gara. Terzetto di difesa che vede all’opera Becão, Nuytinck e Samir. A ...