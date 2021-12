Luca de Aliprandini | “Il podio non è un’ossessione | peccato per l’errore a fine muro”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021)Deha conquistato un bel quinto posto nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro ha ben sciato sulla mitica pista Gran Risa nella gara vinta dal norvegese Henrik Kristoffersen e ha ribadito di essere in ottima crescita, ormai è entrato in una nuova dimensione. Il nostro portacolori ha commentato tramite i canali della Fisi: “Ho fatto un po’ più di fatica, come tanti, visto che la pista ha cominciato a segnarsi un po’. Mi spiace per il piccolo errore a, perché mi ha impedito di prendere slancio fino al traguardo dove io solitamente sono molto forte sui raccordi. Domani avremo già un’altra occasione. Sono soddisfatto, dopo la prima manche in cui eravamo molto vicini alle prime posizioni ci avevo fatto un pensiero“....