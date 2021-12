Love is in the air, anticipazioni settimanali: scatta il bacio ma si avvicina la verità (Di domenica 19 dicembre 2021) Eda sembra essere ormai sempre più convinta di voler svelare la verità a Serkan ma le sue amiche non la pensano esattamente come lei… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. La serie quindi non va in pausa nemmeno durante le feste natalizie ma addirittura terrà compagnia ai telespettatori anche il giorno della vigilia. L’orario della messa in onda sarà alle 16.55 circa, come al solito su Canale 5. Avrà però questa settimana una durata leggermente inferiore rispetto al solito. Infatti Pomeriggio 5 News nella sua versione nuova, andrà in onda dalle 17,25. Love is in the air, le anticipazioni settimanali dal 20 al 24 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Eda sembra essere ormai sempre più convinta di voler svelare laa Serkan ma le sue amiche non la pensano esattamente come lei… Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con lediis in the air. Le nuove puntate della soap opera turca andranno in onda dal 20 al 24 dicembre 2021. La serie quindi non va in pausa nemmeno durante le feste natalizie ma addirittura terrà compagnia ai telespettatori anche il giorno della vigilia. L’orario della messa in onda sarà alle 16.55 circa, come al solito su Canale 5. Avrà però questa settimana una durata leggermente inferiore rispetto al solito. Infatti Pomeriggio 5 News nella sua versione nuova, andrà in onda dalle 17,25.is in the air, ledal 20 al 24 ...

Advertising

RosannaAmbruosi : RT @volteggiando: Un anno fa succedeva questo Giulia stabile su The one that you love - KananeloRamonti : RT @PalieMphore: EMMANUEL THE MODEL EMMANUEL IN GHANA #EmmanuelXGFW #EmmanuelUmoh Love is ?? - pinkyblinks141 : RT @PalieMphore: EMMANUEL THE MODEL EMMANUEL IN GHANA #EmmanuelXGFW #EmmanuelUmoh Love is ?? - PalieMphore : EMMANUEL THE MODEL EMMANUEL IN GHANA #EmmanuelXGFW #EmmanuelUmoh Love is ?? - radiokemonia : Stai ascoltando: Paul Young-Love of the Common People La musica anni 80 solo su -