Love is in the air, anticipazioni dal 20 al 14 dicembre: bacio passionale tra Eda e Serkan (Di domenica 19 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre della soap opera che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione in questa settimana prima del Natale? Per la Yildiz e Serkan scatterà la passione ed i due si baceranno. Intanto Aydan, Seyfi e Engin iniziano ad indagare su Kiraz. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50 dal lunedì al venerdì. Che cosa accadrà dal 20 al 24 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa settimana raccontano che Ayfer e Aydan cercheranno di ostacolare il riavvicinamento tra Eda e ...

