L’ombra di Pinochet sul voto in Cile: il favorito è il nazionalista Kast. La sfida finale contro Boric: 35 anni, guidò le proteste degli studenti (Di domenica 19 dicembre 2021) Fiato sospeso in Cile per il ballottaggio per le presidenziali con le quali si sceglierà il successore di Sebastián Piñera. Si voterà fino alle 18 ora locale, con temperature fino ai 33 gradi. I due candidati hanno una storia e un profilo che più opposti non si può. Josè Antonio Kast (a destra nella foto in alto), avvocato, leader e fondatore del Partito Repubblicano, uscito da destra dal partito di destra Pinochetista Udi, aveva esordito in politica come portavoce dei giovani per il sì al referendum del 1988 sulla proroga del regime di Pinochet. Gabriel Boric, 35 anni, deputato del Frente Amplio, è stato uno dei principali leader dei movimenti studenteschi del 2010/2011, ed è cresciuto politicamente nel mondo che criticava da sinistra gli accomodamenti della Concertación, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Fiato sospeso inper il ballottaggio per le presidenziali con le quali si sceglierà il successore di Sebastián Piñera. Si voterà fino alle 18 ora locale, con temperature fino ai 33 gradi. I due candidati hanno una storia e un profilo che più opposti non si può. Josè Antonio(a destra nella foto in alto), avvocato, leader e fondatore del Partito Repubblicano, uscito da destra dal partito di destraista Udi, aveva esordito in politica come portavoce dei giovani per il sì al referendum del 1988 sulla proroga del regime di. Gabriel, 35, deputato del Frente Amplio, è stato uno dei principali leader dei movimenti studenteschi del 2010/2011, ed è cresciuto politicamente nel mondo che criticava da sinistra gli accomodamenti della Concertación, la ...

