Locatelli: "Senza i vaccini, moltissime altre persone avrebbero perso la vita" (Di domenica 19 dicembre 2021) “Mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi”. Sono fra le ipotesi, se la situazione epidemica dovesse continuare a peggiorare. Ulteriori misure “verranno considerate seguendo i principi ispiratori della proporzionalità e della pronta reattività”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di sanità.Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, “dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti” spiega. L’aumento dei casi “non deve essere minimamente letto come un fallimento dei vaccini. Se non li avessimo avuti, in preSenza di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) “Mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi”. Sono fra le ipotesi, se la situazione epidemica dovesse continuare a peggiorare. Ulteriori misure “verranno considerate seguendo i principi ispiratori della proporzionalità e della pronta reattività”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera Franco, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di sanità.Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, “dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti” spiega. L’aumento dei casi “non deve essere minimamente letto come un fallimento dei. Se non li avessimo avuti, in predi ...

