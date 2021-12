Locatelli (Cts): «Altre misure per fermare il contagio: mascherine all’aperto e tamponi anche per i vaccinati» (Di domenica 19 dicembre 2021) «Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione del Covid che si sta osservando nel nostro continente». Alla luce di questa constatazione, il professor Franco Locatelli, presidente del Cts, in un’intervista al Corriere della Sera, dichiara: «Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti». E in tale ottica «s’inquadra perfettamente la scelta adottata dal nostro governo e poi riprodotta da molti altri Paesi di richiedere l’esecuzione di un tampone prima di entrare in Italia – aggiunge ancora il coordinatore del Comitato tecnico scientifico – le polemiche nate rispetto a questa scelta avevano davvero poco senso». E il professor ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) «Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione del Covid che si sta osservando nel nostro continente». Alla luce di questa constatazione, il professor Franco, presidente del Cts, in un’intervista al Corriere della Sera, dichiara: «Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più rilevanti». E in tale ottica «s’inquadra perfettamente la scelta adottata dal nostro governo e poi riprodotta da molti altri Paesi di richiedere l’esecuzione di un tampone prima di entrare in Italia – aggiunge ancora il coordinatore del Comitato tecnico scientifico – le polemiche nate rispetto a questa scelta avevano davvero poco senso». E il professor ...

