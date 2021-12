Lo spettrografo Espresso misura la costante alfa con il quasar

(Di domenica 19 dicembre 2021) Per la prima volta, il nuovodell'Esoè stato utilizzato perre con precisione unafondamentale della fisica: ladi struttura fine o. Quasi tutte lezioni precedenti sono state caratterizzate da errori causati dallo strumento utilizzato, mentre coni ricercatori - tra cui anche diversi dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) - hanno la possibilità di eliminare gli errori strumentali portando a casazioni precise. I risultati, - informa Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - ottenuti a partire da osservazioni della luce emessa dal0515-4414, sono stati riportati in un articolo pubblicato su Astronomy ...

Per la prima volta, il nuovodell'Esoè stato utilizzato per misurare con precisione una costante fondamentale della fisica: la costante di struttura fine o alfa. Quasi tutte le misurazioni precedenti sono ...La scoperta è stata fatta da un team internazionale a cui hanno partecipato i ricercatori dell'Inaf, l'istituto nazionale di astrofisica, grazie alle osservazioni dello, montato ...Il nuovo spettrografo ad alta risoluzione del Vlt dell'Eso, Espresso, è stato utilizzato per misurare una costante fondamentale della fisica con la massima precisione possibile. I ricercatori, tra cui ...