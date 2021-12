LIVE Serie B 19 12 2021 | Alessandria-Parma | segui la diretta del match

Advertising

chetempochefa : “È solo una follia Un salto nel vento Un'ora nello spazio Un punto nel tempo' Riascoltiamo @frankgabbani live al p… - SkySport : Fiorentina-Sassuolo 0-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport… - zazoomblog : LIVE Serie A 19-12-2021 Fiorentina-Sassuolo: segui la diretta del match - #Serie #19-12-2021 - zazoomblog : LIVE – Trieste-Olimpia Milano 38-38 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Olimpia #Milano #38-… - infoitsport : Fiorentina - Sassuolo 0-2 LIVE - Serie A. La diretta della partita -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Serie

Allo stadio Picco, il match valido per la 18ª giornata diA 2021/2022 tra Spezia e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco, Spezia e Empoli si affrontano nel match valido per la 18ª giornata dellaA 2021/22.leggi ancheA: Atalanta - Roma 1 - 4, Bologna - Juventus 0 - 2, Cagliari - Udinese 0 - 4 32' Scamacca, 37' Frattesi FIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, ...Con un giorno di riposo in più rispetto alle gare di campionato delle settimane scorse, ma anticipando la palla a due alle ore 12:00, l'Olimpia Milano è a Trieste per ...FIRENZE - Fiorentina-Sassuolo, 18° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.