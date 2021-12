LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Svezia I vince la finale femminile, Norvegia II trionfa tra gli uomini. L’Italia sfiora il podio (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Ecco la classifica completa con distacchi: 1 Norvegia II 14:19.34 2 Norvegia I +0.42 3 Russia I +0.624 ITALIA I +0.78 5 Francia I +1?21 6 Gran Bretagna +3?84 7 Svizzera +10?77 8 Francia II +10?92 9 USA I +11?36 10 Svezia I +11?93 12.49 Francia II ottava, USA I nona e decima Svezia I. 12.48 Francia I quinta, Gran Bretagna sesta, Svizzera settima. 12.47 14:19.34 il tempo finale di Thomas Helland Larsen ed Even Northug. 12.46 vince Norvegia II, SECONDA Norvegia I E TERZA RUSSIA I. Che peccato per Pellegrino e De Fabiani! Soli due decimi di ritardo dai russi! 12.45 NOOOOOOOOOOOOO, PER DUE DECIMI L’Italia CHIUDE QUARTA! 12.44 L’Italia è lì, ci ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Ecco la classifica completa con distacchi: 1II 14:19.34 2I +0.42 3 Russia I +0.624 ITALIA I +0.78 5 Francia I +1?21 6 Gran Bretagna +3?84 7 Svizzera +10?77 8 Francia II +10?92 9 USA I +11?36 10I +11?93 12.49 Francia II ottava, USA I nona e decimaI. 12.48 Francia I quinta, Gran Bretagna sesta, Svizzera settima. 12.47 14:19.34 il tempodi Thomas Helland Larsen ed Even Northug. 12.46II, SECONDAI E TERZA RUSSIA I. Che peccato per Pellegrino e De Fabiani! Soli due decimi di ritardo dai russi! 12.45 NOOOOOOOOOOOOO, PER DUE DECIMICHIUDE QUARTA! 12.44è lì, ci ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia trionfa e allunga in classifica generale! Terza C… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Svezia I si aggiudica la finale femminile alle 12:30 Pellegri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia trionfa e allunga in classifica generale! Terza Cu… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #ValGardena Ragnhild #Mowinkel rovina in parte la festa azzurra piazzandosi a sorpresa alle sp… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: appuntamento alle 12:30 con Pellegrino-De Fabiani donne alle… -