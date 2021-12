LIVE Sci di fondo | Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA | Svezia I si aggiudica la finale femminile | alle 12 | 30 Pellegrino De Fabiani

(Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Queste le prime cinque posizioni: 1I 15:45.81 2 USA I +1?11 3 SLOVENIA I +1?21 4 FINLANDIA I +2?05 5 RUSSIA I +2?97 12.18 Erano le favorite e lo hanno dimostrato, meritatamente vincitrici Maja Dahlqvist e Jonna Sundling. 12.17 Grandissima rimonta della Slovenia, Lampic recupera la caduta di Urevc e conclude la gara sul podio. 12.16 VINCEI! IMBATTIBILI DAHLQVIST E SUNDLING! Seconda USA I e terza Slovenia I. 12.15 Quattro squadre per tre posti:, USA, Finlandia e Slovenia! 12.15 ULTIMO GIRO! 12.14 Arriva la Slovenia! Gran rimonta di Lampic! 12.13 Duello USA I, Russia I e Norvegia I per il terzo posto.e Finlandia provano a scappare. 12.12 3 giri al termine,I sempre prima, seconda a ...

Alle 12:45 il via della prima partenza in linea della stagione con Roeiseland favorita sulle sorelle Oeberg, ma attenzione alle francesi spinte dal pubblico di casa.