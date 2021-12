LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: super-Goggia davanti a Curtoni e Brignone! Italiane padrone! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL superG DI OGGI 11.32 E allora è ufficiale la permanenza in cima alla classifica della Coppa del Mondo generale per Sofia Goggia! Shiffrin perde punti anche oggi! 11.31 Quarta posizione per Mikaela Shiffrin!! Dietro alla tripletta azzurra!! 75 centesimi di ritardo da Goggia!! 11.30 Shiffrin sta pian piano perdendo da Goggia: 14 centesimi di ritardo dopo tre intermedi. 11.29 Chiude la classifica Priska Nufer: la svizzera è ultima a 2?23. Adesso sua maestà: Mikaela Shiffrin. 11.27 Ottava posizione per Bassino che ha commesso troppe imprecisioni nella seconda parte. In cima abbiamo visto comunque ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.32 E allora è ufficiale la permanenza in cima alla classifica della Coppa del Mondo generale per Sofia! Shiffrin perde punti anche oggi! 11.31 Quarta posizione per Mikaela Shiffrin!! Dietro alla tripletta azzurra!! 75 centesimi di ritardo da!! 11.30 Shiffrin sta pian piano perdendo da: 14 centesimi di ritardo dopo tre intermedi. 11.29 Chiude la classifica Priska Nufer: la svizzera è ultima a 2?23. Adesso sua maestà: Mikaela Shiffrin. 11.27 Ottava posizione per Bassino che ha commesso troppe imprecisioni nella seconda parte. In cima abbiamo visto comunque ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #AltaBadia Dopo la #primamanche del #SuperG c'è #Faivre davanti a #Odermatt e #Feller! Quinto… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #femminile #d’Is… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia contro Mikaela Shiffrin chi va in testa alla gener… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #ValdIsere 2021, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine -