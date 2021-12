LIVE Sci alpino, SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: prova pazzesca di Sofia Goggia! Subito dietro Brignone! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 11.20 Goggia al comando con 0?52 su Brignone e 0?80 su Suter. Quarta Tippler a 0?92 e quinta Miradoli a 1?24. Dopo la pausa partirà Elena Curtoni, fra le candidate per il podio. 11.19 Lontanissima anche Romane Miradoli: 1?24 e quinta posizione dietro a Tamara Tippler. 11.17 E’ dietro anche a Brignone, Suter! La svizzera accusa otto decimi da Goggia e poco meno di tre da Brignone! 11.16 Parte la temibile Corinne Suter. 11.15 Lontana Tiffany Gauthier: la francese è settima ad oltre due secondi da Goggia. 11.14 BRIGNONE E’ SECONDA!! 52 CENTESIMI DA Goggia! Ha perso tantissimo la ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 11.20 Goggia al comando con 0?52 su Brignone e 0?80 su Suter. Quarta Tippler a 0?92 e quinta Miradoli a 1?24. Dopo la pausa partirà Elena Curtoni, fra le candidate per il podio. 11.19 Lontanissima anche Romane Miradoli: 1?24 e quinta posizionea Tamara Tippler. 11.17 E’anche a Brignone, Suter! La svizzera accusa otto decimi da Goggia e poco meno di tre da11.16 Parte la temibile Corinne Suter. 11.15 Lontana Tiffany Gauthier: la francese è settima ad oltre due secondi da Goggia. 11.14 BRIGNONE E’ SECONDA!! 52 CENTESIMI DAHa perso tantissimo la ...

