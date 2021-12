LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: Odermatt-Pinturault, l’ennesima sfida. De Aliprandini punta in alto! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 10.02: Faivre all’intermedio ha 29 centesimi di vantaggio su Pinturault 10.01: Bella prova del francese Pinturault che è bene a tempo e chiude la sua manche con il crono di 1’12?32. Ora Faivre 9.59: Alexis Pinturault è pronto al cancelletto di partenza 9.57: C’è il sole in Val Badia, ci sono -3° al traguardo 9.54: La prima manche sarà tracciata dall’allenatore degli sloveni Klemen Bergant, la seconda da quello dei francesi Kevin Page 9.51: Questi i pettorali di partenza dei 56 atleti al via: 1 194364 Pinturault Alexis 1991 FRA Head 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 4 561244 KRANJEC Zan ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00 10.02: Faivre all’intermedio ha 29 centesimi di vantaggio su10.01: Bella prova del franceseche è bene a tempo e chiude la sua manche con il crono di 1’12?32. Ora Faivre 9.59: Alexisè pronto al cancelletto di partenza 9.57: C’è il sole in Val, ci sono -3° al traguardo 9.54: La prima manche sarà tracciata dall’allenatore degli sloveni Klemen Bergant, la seconda da quello dei francesi Kevin Page 9.51: Questi i pettorali di partenza dei 56 atleti al via: 1 194364Alexis 1991 FRA Head 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head 3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol 4 561244 KRANJEC Zan ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Dresda va in scena la team sprint. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani gli uomini di punta… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: il giorno della Gran Risa. I pettorali di partenza - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia in gara alle 11.00. Pettorali di partenza -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: il giorno della Gran Risa. I pettorali di partenza - #alpino… -