LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: lo show della Gran Risa, Luca De Aliprandini sogna l’impresa (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante DI OGGI IL PROGRAMMA della Gran Risa Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del primo Gigante sulla Gran Risa. La Coppa del Mondo di sci alpino cambia vallata spostandosi dalla Val Gardena all’Alta Badia per la terza gara della stagione tra le porte strette. Brucia ancora il quarto posto conquistato a Val d’Isere da Luca De Aliprandini, beffato per sette centesimi dall’austriaco Feller. Occorre sfatare la maledizione del podio per gli azzurri, ancora a secco di acuti nel massimo circuito. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI IL PROGRAMMABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allatestuale del primosulla. La Coppa del Mondo di scicambia vallata spostandosi dalla Val Gardena all’per la terza garastagione tra le porte strette. Brucia ancora il quarto posto conquistato a Val d’Isere daDe, beffato per sette centesimi dall’austriaco Feller. Occorre sfatare la maledizione del podio per gli azzurri, ancora a secco di acuti nel massimo circuito. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: lo show della Gran Risa Luca De Aliprandini sogna l’impresa -… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: Dominik Paris 4° nella gara delle sorprese. Vince Bennett, fu… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val Gardena 2021 in DIRETTA: Dominik Paris 4° nella gara delle sorprese. Vince Bennett fuor… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Sorpresa nella #discesalibera in #ValGardena: out il favoritissimo #Kilde, vince l'americano… - lillydessi : #LIVE #Sci #alpino, #Discesa #ValdIsere in #DIRETTA: #SofiaGoggia, #colpo #doppio! #Vittoria e #primato in… -