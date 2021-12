LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: De Aliprandini in corsa per il podio, Faivre e Odermatt per la vittoria. Seconda manche alle 13.30 (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE Dalle 11.00 11.09: Haugan è 31mo a 2?46, l’azzurro Zingerle è eliminato con un ritardo di 3?30, 39mo 11.08: E’ fuori dalla Seconda manche anche l’azzurro Hofer che chiude con un ritardo di 3?31, 38mo 11.06: Rauchfuss a 3?04, Meiners a 3?21, McLaughlin a 3?75: tutti fuori gli ultimi scesi 11.05: Chiude con un ritardo di 3?19 Maurberger, ultimo e fuori dalla Seconda manche. Tante cose da rivedere per il giovane azzurro 11.04: Maurberger ha già un ritardo di 2?17 all’intermedio. In confusione tecnica l’italiano 11.00. Il belga Maes accumula 3?09 di ritardo. In partenza Maurberger ma viene fermata la gara 10.59: Grande prova del russo Andrienko ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE D11.00 11.09: Haugan è 31mo a 2?46, l’azzurro Zingerle è eliminato con un ritardo di 3?30, 39mo 11.08: E’ fuori dallaanche l’azzurro Hofer che chiude con un ritardo di 3?31, 38mo 11.06: Rauchfuss a 3?04, Meiners a 3?21, McLaughlin a 3?75: tutti fuori gli ultimi scesi 11.05: Chiude con un ritardo di 3?19 Maurberger, ultimo e fuori dalla. Tante cose da rivedere per il giovane azzurro 11.04: Maurberger ha già un ritardo di 2?17 all’intermedio. In confusione tecnica l’italiano 11.00. Il belga Maes accumula 3?09 di ritardo. In partenza Maurberger ma viene fermata la gara 10.59: Grande prova del russo Andrienko ...

