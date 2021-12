LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: De Aliprandini a caccia del podio. Seconda manche alle 13.30 (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE Dalle 11.00 13.00: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della Seconda manche del Gigante maschile dell’Alta Val Badia 11.28: L’appuntamento è alle 13.30 per la Seconda manche del primo Gigante della Alta Val Badia. Grazie per averci seguito, buona domenica, a più tardi! 11.27: Così gli italiani nella prima manche. Si salva solo Della Vite ma sia Tonetti che Borsotti si sarebbero qualificati se non fossero usciti. Ci riproveranno domani: 21 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE D11.00 13.00: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alladelladelmaschile dell’Val11.28: L’appuntamento è13.30 per ladel primodellaVal. Grazie per averci seguito, buona domenica, a più tardi! 11.27: Così gli italiani nella prima. Si salva solo Della Vite ma sia Tonetti che Borsotti si sarebbero qualificati se non fossero usciti. Ci riproveranno domani: 21 ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia trionfa e allunga in classifica generale! Terza C… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Svezia I si aggiudica la finale femminile alle 12:30 Pellegri… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia trionfa e allunga in classifica generale! Terza Cu… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Sci #ValGardena Ragnhild #Mowinkel rovina in parte la festa azzurra piazzandosi a sorpresa alle sp… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: appuntamento alle 12:30 con Pellegrino-De Fabiani donne alle… -