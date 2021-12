LIVE – Pesaro-Reggio Emilia, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 19 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Carpegna Prosciutto Pesaro-UNAHOTELS Reggio Emilia, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Buon momento di forma degli uomini di coach Banchi, reduci da tre vittorie consecutive e vogliosi di realizzare i due punti che permetterebbe loro di raggiungere a 10 punti proprio la formazione di coach Caja. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Latestuale di Carpegna Prosciutto-UNAHOTELS, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Buon momento di forma degli uomini di coach Banchi, reduci da tre vittorie consecutive e vogliosi di realizzare i due punti che permetterebbe loro di raggiungere a 10 punti proprio la formazione di coach Caja. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

