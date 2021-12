LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: scandalo squalifica per Castiglioni! Quadarella out nei 400. Staffette in finale (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23 Queste le nazionali che saranno al via nella finale per la 4×200 maschile: Russia, Italia, Brasile, Cina, Norvegia, irlanda, Usa e Turchia 8.22: La Cina vince la seconda batteria della 4×200 stile libero con 7’00?19, davanti a Irlanda e Usa. Italia qualificata con il secondo tempo 8.20: Cina, Irlanda, Usa ai 600 metri 8.18: A metà gara Cina, Irlanda, Usa 8.16: Ai 200 Irlanda, Usa, Cina 8.15: Non c’è la Gran Bretagna al via nella 4×200, assenza pesantissima 8.13: Secondo posto per l’Italia e nessun problema per la qualificazione in finale. 6’56?52. Vince la Russia in 6’54?43, terzo il Brasile 8.11: Ai 300 Brasile, Italia, Russia. Non benissimo De Tullio 8.08: A metà gara Italia, Brasile, Russia. 1’43?44 per Megli 8.07: Razzetti chiude primo in 1’43?01 la sua prova, ora ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.23 Queste le nazionali che saranno al via nellaper la 4×200 maschile: Russia, Italia, Brasile, Cina, Norvegia, irlanda, Usa e Turchia 8.22: La Cina vince la seconda batteria della 4×200 stile libero con 7’00?19, davanti a Irlanda e Usa. Italia qualificata con il secondo tempo 8.20: Cina, Irlanda, Usa ai 600 metri 8.18: A metà gara Cina, Irlanda, Usa 8.16: Ai 200 Irlanda, Usa, Cina 8.15: Non c’è la Gran Bretagna al via nella 4×200, assenza pesantissima 8.13: Secondo posto per l’Italia e nessun problema per la qualificazione in. 6’56?52. Vince la Russia in 6’54?43, terzo il Brasile 8.11: Ai 300 Brasile, Italia, Russia. Non benissimo De Tullio 8.08: A metà gara Italia, Brasile, Russia. 1’43?44 per Megli 8.07: Razzetti chiude primo in 1’43?01 la sua prova, ora ...

