LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: scandalo squalifica per Castiglioni! Quadarella out nei 400. Staffette in finale (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.29: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 15 con la quarta sessione di finali del Mondiale in vasca corta di Abu Dhabi. A più tardi e buona domenica! 8.28: Doppia finale conquistata dalle Staffette azzurre. La 4×50 stile libero maschile ha il miglior tempo, la 4×200 stile libero maschile ha il secondo miglior tempo e potrà inserire Matteo Ciampi, finalista individuale. Salgono così a nove i “posti finale” dell’Italia nel pomeriggio. Ci saranno azzurri praticamente in tutte le gare 8.26: Non mancano però le buone notizie: Silvia Scalia in semifinale nei 50 dorso con l’ottavo tempo, Matteo Rivolta (sesto) e Thomas Ceccon (13mo) in semifinale nei 50 farfalla e Martina Carraro (11ma) in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.29: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 15 con la quarta sessione di finali del Mondiale indi Abu Dhabi. A più tardi e buona domenica! 8.28: Doppiaconquistata dalleazzurre. La 4×50 stile libero maschile ha il miglior tempo, la 4×200 stile libero maschile ha il secondo miglior tempo e potrà inserire Matteo Ciampi, finalista individuale. Salgono così a nove i “posti” dell’Italia nel pomeriggio. Ci saranno azzurri praticamente in tutte le gare 8.26: Non mancano però le buone notizie: Silvia Scalia in seminei 50 dorso con l’ottavo tempo, Matteo Rivolta (sesto) e Thomas Ceccon (13mo) in seminei 50 farfalla e Martina Carraro (11ma) in ...

