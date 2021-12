LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ORO Italia nella 4×50 mista!!! Mora argento nei 50 dorso, Ceccon bronzo nei 100 misti (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: Al via la prima semifinale dei 100 rana con Chikunova (Rus), Jefimova (Est), Teterevkova (Ltu), Mc Sharry (Irl), Tang (Chn), Vall Montero (Esp), Escobedo (Usa), Kreundl (Aut) 16.45: L’Italia è a quota 11 medaglie e non è finita la quarta giornata dei Mondiali! C’è ancora la staffetta 4×200 stile libero con l’Italia che ha tutte le carte in regola per salire sul podio. Ora la premiazione dei 50 stile, poi ci sono le semifinali dei 100 rana con Martina Carraro 16.42: Il russo Kolesnikov vince in 22?66 quasi in scioltezza, secondo posto per Lorenzo Mora e per il tedesco Christian Diener con 22?90, quarto posto per Samusenko e quinto Michele Lamberti in 22?93 16.40: E’ CONFERMATO L’argento DI LORENZO Mora ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50: Al via la prima semifinale dei 100 rana con Chikunova (Rus), Jefimova (Est), Teterevkova (Ltu), Mc Sharry (Irl), Tang (Chn), Vall Montero (Esp), Escobedo (Usa), Kreundl (Aut) 16.45: L’è a quota 11 medaglie e non è finita la quarta giornata dei! C’è ancora la staffetta 4×200 stile libero con l’che ha tutte le carte in regola per salire sul podio. Ora la premiazione dei 50 stile, poi ci sono le semifinali dei 100 rana con Martina Carraro 16.42: Il russo Kolesnikov vince in 22?66 quasi in scioltezza, secondo posto per Lorenzoe per il tedesco Christian Diener con 22?90, quarto posto per Samusenko e quinto Michele Lamberti in 22?93 16.40: E’ CONFERMATO L’DI LORENZO...

