LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ORO Italia nella 4×50 mista!!! Mora argento nei 50 dorso, Ceccon bronzo nei 100 misti (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE GARE DI OGGI: L’Italia CONQUISTA UN ORO, UN argento E UN bronzo 17.20: Grazie per averci seguito e l’appuntamento è per domattina alle 6.30 con la quinta sessione di batterie. Una buona serata a tutti gli appassionati di Nuoto! 17.18: Solo Matteo Rivolta ha superato le semifinali e dunque domani sarà una giornata con meno densità di Italia in finale anche se ci sono diverse possibilità domattina 17.16: Tanti anche i piazzamenti di prestigio in finale per gli azzurri. Il uarto posto di Lorenzo Zazzeri nei 50 stile e della staffetta 4×200 stile maschile, il quinto di Costanza Cocconcelli nei 100 misti e di Michele Lamberti nei 50 dorso, i settimi posti di Silvia Di Pietro nei 50 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE GARE DI OGGI: L’CONQUISTA UN ORO, UNE UN17.20: Grazie per averci seguito e l’appuntamento è per domattina alle 6.30 con la quinta sessione di batterie. Una buona serata a tutti gli appassionati di! 17.18: Solo Matteo Rivolta ha superato le semifinali e dunque domani sarà una giornata con meno densità diin finale anche se ci sono diverse possibilità domattina 17.16: Tanti anche i piazzamenti di prestigio in finale per gli azzurri. Il uarto posto di Lorenzo Zazzeri nei 50 stile e della staffetta 4×200 stile maschile, il quinto di Costanza Cocconcelli nei 100e di Michele Lamberti nei 50, i settimi posti di Silvia Di Pietro nei 50 ...

