LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA D’ORO NELLA 4×50 STILE!!! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08: C’è Silvia Di Pietro al via della finale dei 50 farfalla donne! Queste le protagoniste: Huske (Usa), Surkova (Rus), Zhang (Chn), Kromowidjojo (Ned), Sjoestroem (Swe), De Waard (Ned), Curzan (Usa), Di Pietro (Ita) 15.07: Deplano 21?37, Zazzeri straordinario in 20?42, Frigo 21?21, Miressi 20?61. Questi i tempi degli ITALIAni. E’ il terzo oro per l’ITALIA, è la nona medaglia 15.06: La differenza l’ha fatta Miressi con l’ultimo cambio! L’ITALIA era terza e il torinese è riemerso primo. Vittoria per gli azzurri con il tempo di 1’23?61! Secondo posto per la russia in 1’23?75, terzo posto per l’Olanda con 1’23?78 15.05: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 15.04: A metà gara Usa, Russia, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08: C’è Silvia Di Pietro al via della finale dei 50 farfalla donne! Queste le protagoniste: Huske (Usa), Surkova (Rus), Zhang (Chn), Kromowidjojo (Ned), Sjoestroem (Swe), De Waard (Ned), Curzan (Usa), Di Pietro (Ita) 15.07: Deplano 21?37, Zazzeri straordinario in 20?42, Frigo 21?21, Miressi 20?61. Questi i tempi deglini. E’ il terzo oro per l’, è la nona medaglia 15.06: La differenza l’ha fatta Miressi con l’ultimo cambio! L’era terza e il torinese è riemerso primo. Vittoria per gli azzurri con il tempo di 1’23?61! Secondo posto per la russia in 1’23?75, terzo posto per l’Olanda con 1’23?78 15.05: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 15.04: A metà gara Usa, Russia, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta Ceccon e Scalia in semifinale! 4×50 stile uomini ok. Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 stile libero azzurra in finale con il miglior tempo! - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: attesa per le staffette maschili, 4x50 e 4x200 per stupire - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: att… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: quarta giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… -