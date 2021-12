LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA D’ORO NELLA 4×50 STILE!!! Ceccon bronzo nei 100 misti. Quarto Zazzeri (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10: Peccato! Lorenzo Zazzeri è Quarto ma con il record personale! Oro per la Gran Bretagna con Benjamin Peroud che chiude in 20?45, secondo posto per lo statunitense Held in 20?70, terzo posto per il canadese Liendo Edwards, sorpresa di questi campionati con 20?76, Zazzeri Quarto in 20?94. E’ sempre secondo in Europa 16.08: Questa la composizione della finale. Al via Grousset (Fra), Zazzeri (Ita), Proud (Gbr), Held (Usa), Liendo Edawards (Can), De Boer (Ned), Szabo (Hun), Ho (Hkg) 16.06: Ci siamo! Una delle gare più attese di oggi e c’è anche Lorenzo Zazzeri al via NELLA finale dei 50 stile libero. Ci proverà l’azzurro, argento europeo e oro mondiale con la staffetta da un’ora esatta 15.57: ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10: Peccato! Lorenzoma con il record personale! Oro per la Gran Bretagna con Benjamin Peroud che chiude in 20?45, secondo posto per lo statunitense Held in 20?70, terzo posto per il canadese Liendo Edwards, sorpresa di questi campionati con 20?76,in 20?94. E’ sempre secondo in Europa 16.08: Questa la composizione della finale. Al via Grousset (Fra),(Ita), Proud (Gbr), Held (Usa), Liendo Edawards (Can), De Boer (Ned), Szabo (Hun), Ho (Hkg) 16.06: Ci siamo! Una delle gare più attese di oggi e c’è anche Lorenzoal viafinale dei 50 stile libero. Ci proverà l’azzurro, argento europeo e oro mondiale con la staffetta da un’ora esatta 15.57: ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA D'ORO NELLA 4x50 STILE!!! Ceccon bronzo nei 100 misti. Quinta C… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: ITALIA D’ORO NELLA 4×50 STILE!!! - #Nuoto #Mondiali #vasca #corta - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta Ceccon e Scalia in semifinale! 4×50 stile uomini ok. Quadarella… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 stile libero azzurra in finale con il miglior tempo! - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: attesa per le staffette maschili, 4x50 e 4x200 per stupire -