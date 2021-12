LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: inizia l’avventura di Martina Carraro. Torna in vasca Rivolta, occhio alle staffette! Batterie dalle 6.30 (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.19: Si prosegue con le Batterie dei 50 dorso donne con Silvia Scalia ed Elena Di Liddo al via nella penultima batteria: qualificazione alla semifinale ampiamente alla loro portata 6.16: Sono sei le gare in programma questa mattina e in ognuna di queste ci sono atleti italiani. Si parte con le Batterie della 4×50 stile libero uomini dove l’Italia può dire la sua con Deplano, Miressi, Frigo e Zazzeri 6.13: Sono già otto le medaglie conquistate dall’ItalNuoto al Mondiali di Abu Dhabi e oggi l’Italia può puntare in alto in tante gare! Ci attende una domenica ricca di emozioni 6.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.19: Si prosegue con ledei 50 dorso donne con Silvia Scalia ed Elena Di Liddo al via nella penultima batteria: qualificazione alla semifinale ampiamente alla loro portata 6.16: Sono sei le gare in programma questa mattina e in ognuna di queste ci sono atleti italiani. Si parte con ledella 4×50 stile libero uomini dove l’Italia può dire la sua con Deplano, Miressi, Frigo e Zazzeri 6.13: Sono già otto le medaglie conquistate dall’Italaldi Abu Dhabi e oggi l’Italia può puntare in alto in tante gare! Ci attende una domenica ricca di emozioni 6.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di ...

Advertising

infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: attesa per le staffette maschili, 4x50 e 4x200 per stupire - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: att… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: quarta giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - zazoomblog : LIVE – Nuoto Mondiali Abu Dhabi 2021 vasca corta: quarta giornata in DIRETTA - #Nuoto #Mondiali #Dhabi #vasca… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Rivolta farfalla d'oro! Quadarella e 4x50 mista mista di bronzo! Quant… -