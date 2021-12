LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: 4×50 stile libero azzurra in finale con il miglior tempo! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.41: Non partirà Elena Di Liddo nella penultima batteria dei 50 dorso 6.40: Hew delle Isole Cayman vince la prima batteria dei 50 dorso in 29?58 6.38: Queste le finaliste della 4×50 stile libero uomini: Italia, Russia, Usa, Olanda, Cina, Belgio, Svizzera, Lituania 6.37. Stesso tempo dell’Italia per la Russia, prima con 1’24?95, secondo posto per l’Olanda in 1’25?70, terzo il Belgio con 1’26?82 6.35: A metà gara Olanda, Russia, Lituania 6.34: Al via la seconda batteria con Corea, Hong, Kong, Olanda, Russia, Vietnam, Belgio e Lituania 6.33: L’Italia vince con 1’24?95 la prima batteria. Azzurri senza alcun problema, alle loro spalle gli Usa sono secondi in 1’25?61, terzo posto per la Cina in 1’26?58. Squalificata la Polonia 6.31: A metà gara Italia, Cina, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.41: Non partirà Elena Di Liddo nella penultima batteria dei 50 dorso 6.40: Hew delle Isole Cayman vince la prima batteria dei 50 dorso in 29?58 6.38: Queste le finaliste dellauomini: Italia, Russia, Usa, Olanda, Cina, Belgio, Svizzera, Lituania 6.37. Stesso tempo dell’Italia per la Russia, prima con 1’24?95, secondo posto per l’Olanda in 1’25?70, terzo il Belgio con 1’26?82 6.35: A metà gara Olanda, Russia, Lituania 6.34: Al via la seconda batteria con Corea, Hong, Kong, Olanda, Russia, Vietnam, Belgio e Lituania 6.33: L’Italia vince con 1’24?95 la prima batteria. Azzurri senza alcun problema, alle loro spalle gli Usa sono secondi in 1’25?61, terzo posto per la Cina in 1’26?58. Squalificata la Polonia 6.31: A metà gara Italia, Cina, ...

