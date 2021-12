LIVE – Milan-Napoli 0-1 Elmas | Gli azzurri chiudono il primo tempo in vantaggio!

(Di domenica 19 dicembre 2021) Alle 20:45il 18esimo turno di Serie A a San Siro, gara che non solo si preannuncia interessantissima ma che diventa di un’importanza fatale per gli uomini sia di Pioli che di Spalletti che vogliono approfittare del passo falso dell’Atalanta. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic(4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski,; Petagna Qui la diretta testuale del match: Tweets by ssc

Advertising

fcin1908it : LIVE - Serie A, Milan-Napoli 0-1: termina il primo tempo - danielagatelli1 : RT @ZzaPina: Milan-Napoli 19 dicembre 2021 serie A - calciomercatoit : ?34’ - Occasione Milan! Gran tiro di Florenzi da fuori, di poco a lato ??#MilanNapoli 0-1 ????#SerieA LIVE - gilnar76 : #Milan Napoli 0-1 LIVE: la sblocca Elmas, Ibra sfiora il pari #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : Milan-Napoli: le probabili formazioni | La Diretta #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Milan

Il tabellino di- Napoli 0 - 1vedi anche Serie A: pari in Fiorentina - Sassuolo, Spezia - Empoli e Samp - Venezia Gol: 5' Elmas (N)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Tomori, ...Allo stadio Meazza, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,e Napoli si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiNapoli MOVIOLA 1 Calcio ...45' Fine primo tempo. 43' Tocco di mano di un giocatore del Napoli in area, l'arbitro però fischia fallo in attacco per un intervento di Ibra. 42' Zielinski tira da ...Il Napoli chiude in vantaggio il primo tempo di San Siro contro il Milan. Vantaggio immediato arrivato grazie al colpo di testa di Elmas, poi gara equilibrata con i rossoneri che hanno tentato di aggu ...