LIVE Conegliano-Vakifbank, Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere per confermare il titolo del 2019 (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Vakifbank, match valido per la Finale del Mondiale per club di volley femminile 2021. E’ arrivato il momento di assegnare anche il primo trofeo internazionale, a giocarsi la vittoria saranno le due squadre che, negli ultimi anni, hanno sempre battagliato quando c’era qualcosa in palio e che sono già di diritto due delle squadre di club più forti e titolate di sempre. Conegliano giunge a questa Finale dopo aver dominato in lungo e in largo il girone: Egonu e compagne non hanno lasciato neppure un set per strada nella fase preliminare, dove hanno ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per ladelperdifemminile 2021. E’ arrivato il momento di assegnare anche il primo trofeo internazionale, a giocarsi la vittoria saranno le due squadre che, negli ultimi anni, hanno sempre battagliato quando c’era qualcosa in palio e che sono già di diritto due delle squadre dipiù forti e titolate di sempre.giunge a questadopo aver dominato in lungo e in largo il girone: Egonu e compagne non hanno lasciato neppure un set per strada nella fase preliminare, dove hanno ...

