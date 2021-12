LIVE Conegliano-Vakifbank 7-12 , Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: le turche partono forte (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-22 Muro di Gunes su Sylla. 12-21 Errore in attacco di Egonu, set da archiviare velocemente. 12-20 Sette vincente di Gunes, nulla da dire. 12-19 Gabi a segno da posto quattro. 12-18 Mani-out di Sylla, c’è bisogno di tutta la sua grinta! 11-18 Parallela imprendibile della solita Haak. 11-17 FinaleMENTE! Muro di De Kruijf su Haak! 10-17 Impressionante! Haak sta tirando giù qualsiasi cosa, sistema muro-difesa turco ineccepibile. 10-16 Ace di Haak, Sylla entra in campo al posto di Plummer. 10-15 Time-out discrezionale chiamato da coach Santarelli. 10-15 Courtney attacca con il braccino, Haak punisce da seconda linea. 10-14 Spallata di Haak da posto due, già sesto punto per lei. 10-13 Bordata in parallela di Egonu, break recuperato da Conegliano! 9-13 Ricambia il favore ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-22 Muro di Gunes su Sylla. 12-21 Errore in attacco di Egonu, set da archiviare velocemente. 12-20 Sette vincente di Gunes, nulla da dire. 12-19 Gabi a segno da posto quattro. 12-18 Mani-out di Sylla, c’è bisogno di tutta la sua grinta! 11-18 Parallela imprendibile della solita Haak. 11-17MENTE! Muro di De Kruijf su Haak! 10-17 Impressionante! Haak sta tirando giù qualsiasi cosa, sistema muro-difesa turco ineccepibile. 10-16 Ace di Haak, Sylla entra in campo al posto di Plummer. 10-15 Time-out discrezionale chiamato da coach Santarelli. 10-15 Courtney attacca con il braccino, Haak punisce da seconda linea. 10-14 Spallata di Haak da posto due, già sesto punto per lei. 10-13 Bordata in parallela di Egonu, break recuperato da! 9-13 Ricambia il favore ...

