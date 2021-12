LIVE Conegliano-Vakifbank 2-3 | Finale Mondiale per club volley in DIRETTA | le Pantere lottano ma perdono la corona

(Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:35 Spiace tanto,, dopo più di due anni, torna a perdere un trofeo. Le ragazze di Santarelli ci hanno provato con tutte se stesse, nonostante tanti problemi, nonostante l’assenza di Fahr, nonostane la condizione precaria di Sylla, nonostante i 10.000 tifosi tuchi che hanno fischiato, scordandosi di cosa sia la sportività, dal primo all’ultimo punto. 7-15 Errore in attacco di Sylla, finisce qui. 7-14 Muro di Gunes su Egonu, sette match-point per il. 7-13 Sylla sfonda sulle mani del muro. 6-13 Ancora fuori Egonu, un vero peccato chiudere così. 6-12 Errore in attacco anche di Paola, che peccato. 6-11 Ace di Ozbay, adesso serve un vero e proprio miracolo. 6-10 Sette di Gunes, stasera è mancata una cosa a: il muro. 6-9 Egonu ci sta ...

Si tratta della sfida delle sfide: è stato il match che ha deciso la Champions League 2020, in quell'occasione a spuntarla fu(3 - 2), ma si tratta anche della partita che nell'ultimo ... 10-16 Ace di Haak, Sylla entra in campo al posto di Plummer. rrore in attacco di Sylla, finisce qui. 2-4 Sbaglia il servizio Paola. Amiche ed amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... PRIMO SET – Egonu non sbaglia in lungolinea. PRIMO SET – Primo break per Vakifbank, invasione di Folie ! PRIMO SET – Egonu non getta la spugna e mette a segno un punto fondamentale, soprattutto per il ...