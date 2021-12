LIVE – Brescia-Cremona 59-33, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 19 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Germani Brescia-Vanoli basket Cremona, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, gli uomini di coach Magro cercano un RISULTATO positivo per ritrovare fiducia e allontanare la parte bassa della classifica. Parte bassa dove si trovano gli avversari di questa giornata, che non vincono dal 31 ottobre. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di domenica 19 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Latestuale di Germani-Vanoli, sfida valida per la dodicesima giornata dellaA1di. Con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, gli uomini di coach Magro cercano unpositivo per ritrovare fiducia e allontanare la parte bassa della classifica. Parte bassa dove si trovano gli avversari di questa giornata, che non vincono dal 31 ottobre. La palla a due è fissata per le ore 19:00 di domenica 19 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INPROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV COME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...

