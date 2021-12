L’Italia vince anche nella TV inglese. Il ballerino Giovanni Pernice e l’attrice sorda Rose Ayling-Ellis trionfano a Ballando UK (Di domenica 19 dicembre 2021) Giovanni Pernice e Rose Ayling Ellis Dopo gli Europei di calcio vinti contro l’Inghilterra e l’oro olimpico della staffetta 4×100 strappato ai britannici, L’Italia torna a trionfare nel Regno Unito. Il ballerino professionista Giovanni Pernice ha infatti conquistato la vittoria a Strictly Come Dancing 2021, il Ballando con le Stelle inglese in onda su Bbc One. L’insegnante di ballo di origini siciliane ha trionfato ieri nel dance show con l’attrice Rose Ayling-Ellis, prima concorrente non udente nella storia dello spettacolo televisivo. Durante la finalissima, il ballerino italiano ha espresso tutta ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021)Dopo gli Europei di calcio vinti contro l’Inghilterra e l’oro olimpico della staffetta 4×100 strappato ai britannici,torna a trionfare nel Regno Unito. Ilprofessionistaha infatti conquistato la vittoria a Strictly Come Dancing 2021, ilcon le Stellein onda su Bbc One. L’insegnante di ballo di origini siciliane ha trionfato ieri nel dance show con, prima concorrente non udentestoria dello spettacolo televisivo. Durante la finalissima, ilitaliano ha espresso tutta ...

