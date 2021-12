L’Italia dei vinti nell’analisi di Roberto Pertici (Di domenica 19 dicembre 2021) A tre anni dalla pubblicazione del volume di ampio respiro, La cultura storica delL’Italia unita, esce nel 2021 un lavoro non meno impegnativo di Roberto Pertici, E inutile avere ragione. La cultura antitotalitaria nelL’Italia della prima Repubblica (sempre per l’Editore Viella). Considero Pertici uno dei più eminenti storici contemporaneisti della sua generazione e uno degli esempi più notevoli di quella Wertfreiheit, ovvero di quella avalutatività nell’analisi delle vicende storiche, che Max Weber chiedeva allo studioso e che, in un diverso contesto culturale, dettava a Benedetto Croce le parole memorabili (sempre citate, raramente meditate): ”La storia non è mai giustiziera, ma sempre giustificatrice; e giustiziera non potrebbe farsi se non facendosi ingiusta, ossia confondendo il ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) A tre anni dalla pubblicazione del volume di ampio respiro, La cultura storica delunita, esce nel 2021 un lavoro non meno impegnativo di, E inutile avere ragione. La cultura antitotalitaria neldella prima Repubblica (sempre per l’Editore Viella). Considerouno dei più eminenti storici contemporaneisti della sua generazione e uno degli esempi più notevoli di quella Wertfreiheit, ovvero di quella avalutativitàdelle vicende storiche, che Max Weber chiedeva allo studioso e che, in un diverso contesto culturale, dettava a Benedetto Croce le parole memorabili (sempre citate, raramente meditate): ”La storia non è mai giustiziera, ma sempre giustificatrice; e giustiziera non potrebbe farsi se non facendosi ingiusta, ossia confondendo il ...

