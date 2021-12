Liga | Levante senza somma gol 2 da 11 giornate

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il diciottesimo turno disi chiude con un derby:contro Valencia. Motivazioni doppie per i padroni di casa che ancora devono vincere il loro primo match in campionato. Il Valencia, in ...

Il Fatto Quotidiano

Il diciottesimo turno disi chiude con un derby:contro Valencia. Motivazioni doppie per i padroni di casa che ancora devono vincere il loro primo match in campionato. Il Valencia, in caso di vittoria, ...- Valencia 2 (ore 21) Posticipo della sedicesima giornata di. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 4 - 3 contro l'Espanyol e in classifica sono ultimi con 8 punti. A ...Indovina il risultato del derby di Valencia e vinci i premi! Il Valencia gradisce l'esito Goal. Per la diciottesima volta il Levante va dunque all'assalto della tanto attesa prima ...Levante-Valencia, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio! Levante-Valencia, analisi e statistiche. Per la diciottesima volta il Levante va dunque all'assalto della tanto a ...