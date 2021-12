Levante vs Valencia: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Valencia cercherà di ottenere tre vittorie consecutive nella Liga quando affronterà i rivali del Levante nel derby Valenciano lunedì 20 dicembre. Los Che è attualmente settimo nella massima serie spagnola, raccogliendo 25 punti dalle prime 17 partite, mentre il Levante si trova all’ultimo posto della divisione, con i lottatori che devono ancora vincere in campionato questo termine. Il calcio di inizio di Levante vs Valencia è previsto alle 21. Prepartita Levante vs Valencia: a che punto sono le due squadre? Levante Il Levante non vince nella Liga da quando ha superato l’Eibar il 10 aprile, ed è l’unica squadra della massima serie spagnola a non aver ancora registrato una sola vittoria in questa stagione, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilcercherà di ottenere tre vittorie consecutive nella Liga quando affronterà i rivali delnel derbyno lunedì 20 dicembre. Los Che è attualmente settimo nella massima serie spagnola, raccogliendo 25 punti dalle prime 17 partite, mentre ilsi trova all’ultimo posto della divisione, con i lottatori che devono ancora vincere in campionato questo termine. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilnon vince nella Liga da quando ha superato l’Eibar il 10 aprile, ed è l’unica squadra della massima serie spagnola a non aver ancora registrato una sola vittoria in questa stagione, ...

