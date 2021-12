Letta: “Il campo largo è con i cittadini, non dipende da liti o accordi” (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – “Il campo largo non è un’operazione che si stringe e si allarga a seconda delle dichiarazioni di giornata o a seconda delle discussioni, delle liti, degli accordi che si fanno. E’ una filosofia che noi porteremo avanti da qui alle prossime elezioni con l’intensità maggiore che potremo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo all’inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D’Elia, candidata dem per il collegio Roma 1 alle elezioni suppletive della Camera. Letta ha ringraziato, fra i presenti, realtà civiche e partiti della coalizione che sosterrà D’Elia, poi ha aggiunto: “Il campo largo sarà coi cittadini, innanzitutto di questo collegio e poi nel 2023, quando voteremo in tutta Italia. Non è di altro ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) ROMA – “Ilnon è un’operazione che si stringe e si allarga a seconda delle dichiarazioni di giornata o a seconda delle discussioni, delle, degliche si fanno. E’ una filosofia che noi porteremo avanti da qui alle prossime elezioni con l’intensità maggiore che potremo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenendo all’inaugurazione del comitato elettorale di Cecilia D’Elia, candidata dem per il collegio Roma 1 alle elezioni suppletive della Camera.ha ringraziato, fra i presenti, realtà civiche e partiti della coalizione che sosterrà D’Elia, poi ha aggiunto: “Ilsarà coi, innanzitutto di questo collegio e poi nel 2023, quando voteremo in tutta Italia. Non è di altro ...

